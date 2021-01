Cantine, sport et dépistage : ce qui change à l’école

À l'école, la cantine était le point le plus épineux. Les mesures seront renforcées. Au primaire, les enfants devront manger classe par classe tous les jours à la même table. Le temps de cantine pourra aussi être allongé. En dernier recours, des paniers repas seront distribués. Une solution possible aussi au collège et au lycée. Plus de cours à distance aussi pour réduire le nombre d'élèves dans les établissements. Les lycées continueront de mélanger enseignements à distance et cours en classe. Les classes de 4ème et de 3ème pourront aussi adopter ce système. Ce ne sera qu'exceptionnel, au cas par cas. C'est une pratique que le gouvernement avait tenté de maintenir le plus possible, mais les cours de sport en intérieur sont désormais suspendus. Même chose pour les activités extra-scolaires. Enfin, une campagne massive de tests a été annoncée. Plus d'un million par mois pour les professeurs, et les élèves dès 6 ans uniquement les personnes volontaires. Au début du mois de novembre, le gouvernement avait déjà annoncé un million de tests pour les professeurs et les élèves. Depuis, seulement 10 000 ont été réalisés dans toute la France.