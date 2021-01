Cantines : comment les écoles s'adaptent au nouveau protocole sanitaire

Dans une école du nord du pays, des élèves de CE2 s'apprêtent à partir déjeuner à la cantine. Il n'est pas question pour eux d'entrer directement dans le réfectoire. Rangés par classe dans la cour, les enfants attendent que leur nom soit prononcé. Une fois à l'intérieur, il leur faut de nouveau se laver les mains et se mettre à une table exclusivement réservée à sa classe. Cette nouvelle mesure a été imposée par le gouvernement pour éviter le brassage des élèves. Et, pour encore plus de sûreté, une fois assis, ils ne peuvent plus se déplacer dans l'enceinte de la cantine. Ce qui nécessite, là encore, une certaine organisation. Les collégiens sont bien moins disciplinés. Il faut sans cesse leur rappeler les consignes alors qu'ils les connaissent déjà tous par cœur. Et pour que les 180 demi-pensionnaires soient accueillis en toute sécurité, un roulement a été mis en place. Il y a désormais deux services, les entrées se font au compte-gouttes et chaque élève est placé à sa table à son arrivée dans la cantine. Seul bémol, mais pour le moment le gouvernement ne l'impose pas, lors du déjeuner, les élèves mangent à moins d'un mètre les uns des autres. Les établissements scolaires ont jusqu'au 25 janvier pour s'adapter au nouveau protocole sanitaire exigé.