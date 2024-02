Cantines : comment privilégier les produits français ?

Une cantine 100 % circuit court, ça existe. Il y en a une dans le Jura. À midi, en l’entrée, une salade cultivée dans le département voisin, et du pain frais, le blé vient d’un moulin à 200 mètres de là. Entre les producteurs et l'assiette des enfants, il n’ y a qu’un seul intermédiaire, c’est précisément la définition du circuit court. Et l'intermédiaire, sur les lieux, c’est Didier Thévenet, directeur de la restauration à Lons-le-Saunier (Jura). Il gère la cuisine centrale, située à deux pas. Il prépare 7 000 repas chaque jour, pour une centaine d'écoles, centres de loisirs, hôpitaux et maisons de retraite de la région. Et que ce soient les pâtes, le poulet, l’huile, ou les pommes de terre, tout est livré directement en main propre par des producteurs locaux. En tout, c’est presque un million d’euros de commande qui sont versés chaque année à une centaine d’agriculteurs du coin. En circuit court, il vend son kilo de pommes de terre à 1,20 euro contre 90 centimes dans un circuit plus long, avec plusieurs intermédiaires. Visiblement, ça fonctionne, mais encore faut-il que la logistique suive. Didier Thévenet et son syndicat ont mis quinze ans pour mettre sur pied tout un écosystème. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De. Araujo, A. Ifergane, N. Robertson