Cantines scolaires : des solutions contre la flambée des prix

À Valbonne, dans les Alpes-Maritimes, le prix de la cantine a bondi de 10% en janvier. Les parents paient entre 4,95 euros et 7,40 euros par repas et par enfant. "Ça commence à faire. Moi, je n'ai qu'un enfant. Mais j'ai des amis qui ont trois, quatre enfants. Ça devient maintenant un réel budget", réagit une mère. L'explication est simple. Les repas sont fournis par un prestataire en restauration collective. Celui-ci nous a communiqué ses coûts de production. Ils ont explosé. Pour un plateau de cantine, le prix des pâtes a augmenté de 12%, 40% pour le poulet, 20% pour une banane. Et tout ça, sans compter les frais de fabrication, +8% pour les salaires du personnel, +5% pour l'énergie. Ces prestataires fournissent près de la moitié des communes de France. Dans la ville voisine, à Mouans-Sartoux, le maire a choisi de s'affranchir de ce système. Il a dédié ses champs en bordure de la ville à la production de fruits et légumes pour la cantine. Des produits locaux et bio, mais est-ce moins cher ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. De Francqueville, S. Reine, J.L. Perez