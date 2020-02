Cantines scolaires : la bataille du bio

Aujourd'hui, les cantines n'achètent en moyenne que 3% de produits bio pour préparer les repas des écoliers. Pourtant des solutions assez simples existent. À Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime), un restaurant scolaire est passé de 13% à 50% de produits bio depuis 2014, et le prix du repas n'a augmenté que de 5 centimes. Pour y arriver, des produits de saison sont utilisés et surtout, les portions adaptées à chaque appétit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.