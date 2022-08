Cantines Scolaires : les solutions face à la hausse des tarifs

Pour Clara Henry, mère de deux enfants, la rentrée n'a pas encore eu lieu et déjà le montant des factures de la cantine augmente. "L'année dernière, je payais 4,40 euros pour un repas. Aujourd'hui, je vais payer, 5,57 euros", indique-t-elle. Cela va lui coûter 27 % d'augmentation sur un an. "Soit un différentiel de 421, 40 euros, juste pour les repas de mes enfants. Le problème, c'est une dépense obligatoire pour des parents qui travaillent", ajoute-t-elle. Le maire de Carrières-sur-Seine dans les Yvelines, Arnaud de Bourrousse, où sont scolarisés ses enfants l'assume. Il y a l'augmentation des coûts des aliments, mais ce n'est pas tout. "Le coût de l'encadrement, les gens ne voient pas. Ça a un coût tout ça et c'est un trou tel qu'à l'arrivée, le repas lui-même, la denrée alimentaire, nous coûte 30% de l'ensemble", indique l'élu. En moyenne en septembre, le prix des cantines de vos enfants va augmenter de 5 à 10 %. Certaines mairies optent pour une autre stratégie : réduire les quantités. Adieu le yaourt, le morceau de fromage ou de viande sera aussi plus petit. À Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, le plateau des enfants est repensé. La ville produite elle-même ses légumes et à la rentrée, la moitié des repas sera végétarien. Les prix vont quand même augmenter, plus 10 centimes par repas pour les parents, 10 centimes aussi à la charge aussi de la mairie qui va devoir trouver où économiser. L'an dernier, ils étaient 7 millions d'écoliers à déjeuner au moins une fois par semaine à la cantine de leurs écoles. TF1 | Reportage L. Poupon, S. Boujamaa