Cantines scolaires : pourquoi elles pourraient coûter plus à la rentrée

Dans un restaurant scolaire, les plats coûtent de plus en plus cher au responsable de la cuisine. "Les huiles, on subit une augmentation de 15% et 40% d'augmentation au niveau des pâtes", explique Fabio Lombardi. Le four consomme également de l'électricité, du gaz et l'eau utilisée pour la plonge de plus de 300 repas. Alors pour la première fois depuis 8 ans, la municipalité envisage d'augmenter ses prix à la rentrée. Pour Sandrine Villenave, adjointe à la jeunesse à la mairie d'Ambès (Gironde), "les tarifs sont de 50 centimes à 3 euros maximum. Nous y travaillons. Ce sera une légère augmentation sur le prix des menus pour que les enfants puissent continuer à manger sainement et en quantité". Comme dans de nombreuses municipalités en France, les tarifs pourraient augmenter de quelques centimes par repas et par enfant. À Bègles, la cuisine centrale distribue les repas à plus de 2 000 élèves. Pour faire baisser la facture, les producteurs sont mis en concurrence. Mais la mairie a fait ses calculs. En trois mois, les dépenses ont quand même augmenté de 32 000 euros. Mais pas question de toucher au pouvoir d'achat des familles. "On a décidé d'absorber cette augmentation des coûts pour ne pas impacter les familles qui ont déjà beaucoup de difficultés en ce moment avec tous les autres prix qui augmentent", indique Amélie Cohen-Langlais, adjointe aux solidarités à la mairie de Bugles (Gironde). Pour compenser cette augmentation, la mairie a décidé de renoncer à l'achat de certains produits bio plus cher. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Viera