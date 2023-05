"Canua island" : la plage flottante qui fait polémique sur la Côte d'Azur

"Canua island"est un cadre idyllique posé sur une grosse polémique qui flotte pour l'instant dans le port de la Seyne-sur-Mer. C'est un trimaran à moteur de 1 750 m², qui peut accueillir 350 passagers, avec bar, un restaurant, un solarium. C'est une île flottante. Il y a aussi une piscine d'eau douce chauffée au milieu et une plage en bas. Tout ça pour venir mouiller face aux vraies plages de Mandelieu-la-Napoule, à 600 m du rivage. Les habitants que nous avons croisés ce mardi matin ne sont pas emballés. Ils s'inquiètent pour l'environnement. Cette île artificielle fait beaucoup de vagues. Plusieurs élus locaux n'en veulent pas. Une habitante a même lancé une pétition contre le projet, avec actuellement plus de 9 000 signatures. Dans sa pétition, Laurence Di Marco dénonce les nuisances sonores, la pollution lumineuse qu'elle juge avoir un impact inéluctable sur l'environnement. Le promoteur du projet s'est inspiré d'une autre île artificielle qui flotte déjà aux iles Fidji. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Sur le site officiel du bateau, on précise que "l'île n'affecte en rien l'écosystème local et que les eaux usées ne seront pas rejetées dans la mer. Pour le moment, le navire reste à quai dans l'attente des autorisations administratives pour s'installer à Mandelieu-la-Napoule. TF1 | Reportage F. Litzler, E. Binet, V. Capus