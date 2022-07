Cap sur des îles secrètes

Dans l'ouest de la Corse, d'où que vous les observiez, elles intriguent. Voyage à Mezu Mare, la plus vaste des îles de l'archipel des Sanguinaires. C'est inévitable. Votre regard se tournera vite vers lui, le grand phare du golfe d'Ajaccio, la source d'inspiration des écrivains. Mais se limiter à cette beauté de surface, ce serait dommage. En effet, dans les fonds marins, se trouvent des corbeaux de mer, une espèce typique de Méditerranée. Dans le secret des profondeurs, apparaît également une rareté, la majesté d'une gorgone blanche. Le long des côtes françaises, comme dans l'estuaire de la Gironde, partout, nous retrouvons des îles. Certaines sont privées et interdites au public. Jacques Bunel nous a menés jusqu'à la sienne, l'île Paté. Elle a été achetée par son père en 1948. Ce dernier a payé 1 000 euros environ pour acquérir les huit hectares où trône un mystérieux fort du 17ème siècle. Comptant 24 canons, cette vigie voulue par Vauban est désormais assiégée par la verdure. Plus loin, nous arrivons sur l'île Margaux. Un petit territoire familial dont Pierre Favarel n'est pas peu fier. Une quinzaine d'hectares de vignes y sont cultivés en bio. Des pieds enracinés dans le sable, l'argile, les alluvions, qui sont historiques. Bien plus au nord, dans le Cotentin, nous découvrons également l'île Tatihou, en empruntant un bateau à quatre roues motrices. Avant, elle était un bastion de la marine royale française. Maintenant, la nature a repris le dessus. TF1 | Reportage Q. Fichet, D. Bordier, M. Gatineau, M. Dupont.