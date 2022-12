Cap-Vert : le paradis pédestre !

Cap à Santo Antao, une île sauvage et volcanique déposée au milieu de l'Océan Atlantique, située dans l'archipel du Cap-Vert au large du Sénégal. Ses reliefs vertigineux séduisent les randonneurs du monde entier. Originaires du sud-ouest de l'Hexagone, un groupe d'amis exploraient l'île pendant une semaine. Ils ont au programme, ce jour-là, 14 km de marche sur des sentiers abrupts plongeant dans l'océan, au milieu des roches volcaniques. Ils éprouvent une sensation d'immensité dans un panorama qui a tout d'un petit miracle de la nature et où il faut s'armer de courage. Comme eux, 40 000 touristes visitent Santo Antao chaque année. Le tourisme est alors devenu une ressource capitale pour les habitants du Cap-Vert vivant dans ces zones isolées. Les randonneurs, eux, vont emprunter le plus dur des sentiers communément appelé "le chemin de croix". Ce dernier serpente sur 14 virages dans les montagnes. Il a été construit au XVIIIe siècle par les esclaves. Découvrez l'intégralité du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Sarah Sissmann, S. Bernard, O. Sangan