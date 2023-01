Cap-Vert : les trésors de l'île de Sal

On se croirait sur une autre planète. Dans le cratère de ce volcan endormi, vieux de dix millions d'années, d'immenses étendues blanches, la saline de Pedra de Lume. Une mine de sel, qui fit les beaux jours de cette île du Cap-vert, au 19ème et au 20ème siècle. A l'époque, le sel était extrait à grande échelle par les Portugais puis les Français, pour être exporté vers le Brésil. Aujourd'hui, il n'y a plus d'extraction de sel ni de commerce, mais une toute autre activité. Un centre de Thalasso thérapie à ciel ouvert. Dans ce lac naturel chargé en iode, le taux de salinité est 27 fois supérieur à celui de la mer. On y flotte comme en apesanteur. Si certains se laissent flotter dans un paysage lunaire, d'autres préfèrent explorer les fonds marins du Sud de l'île. Sous l'eau, c'est un ballet incessant. Les eaux du Cap-vert sont parmi les plus riches en biodiversité de la planète, plus de 300 espèces vivent dans ces fonds volcaniques. Des espèces menacées, comme la tortue Caouanne, son bec très large lui permet d'attraper les algues marines. Elle peut peser jusqu'à 200 kilos et vivre 70 ans. Entre les mois de juin et d'octobre, à la nuit tombée, elle vient pondre sur les plages de l'île. TF1 | Reportage S. Sissman, S. Bernard, O.N. Sangan