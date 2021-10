Capitaine Kirk : une star dans les étoiles

Mission accomplie. Après quelques minutes dans l'espace, William Shatner, alias capitaine Kirk revient avec ses coéquipiers sur terre sains et saufs, un brin chancelant, incapable de contenir ses larmes. Il devient l'homme le plus âgé à s'être jamais rentré dans l'espace. À ses côtés, le milliardaire Jeff Bezos, à l'origine de cette aventure incroyable qui est aussi une fantastique opération de communication. Ce n'est pas pour rien s'il a choisi l'acteur qui a incarné pendant vingt ans capitaine Kirk, héros dans le cœur de millions d'Américains, pour aller en orbite. Il prend ainsi une longueur d'avance dans la course à l'espace qu'il se livre avec les autres milliardaires Elon Musk et Richard Branson depuis quelques mois. Star Trek est sans doute l'un des univers les plus populaires de la culture américaine. Envoyer son héros dans l'espace aujourd'hui, c'était réaliser le rêve de millions d'Américains.