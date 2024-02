Capots et pare-chocs : des vols sur commande

Il y a quelques mois, Karine, habitante de Jouy-le-Moutier, a découvert le capot de sa voiture toute neuve, arraché. Et ce n'était pas une première. Dans la petite commune du Val-d'Oise, on trouve des voitures désossées dans les rues, chaque semaine. La nuit, les délinquants agissent en quelques minutes seulement. Ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Les pièces détachées se revendent facilement, car elles sont très recherchées. Xavier, garagiste de la commune, a lui aussi été victime de ces vols sur ses propres véhicules. Le trafic peut rapporter très gros. Les pièces volées sont, la plupart du temps, revendues en ligne. Hervé Florczak, maire de Jouy-le-Moutier, en a lui-même fait les frais. D'après lui, il est difficile de lutter contre ces vols. Le seul moyen est de mieux contrôler la revente. Ces vols interviennent de façon cyclique, lorsque la demande est très élevée. C'est un marché parallèle, entretenu par des réseaux à l'étranger, selon Me Aris Sabatakakis, avocat du Cabinet de Caumont. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quanqard, A. Bourdarias, H. Riou du Cosquer