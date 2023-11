Caraïbes : la première réserve de cachalots au monde

La tranquillité légendaire des cachalots est désormais assurée dans une partie de la mer des Caraïbes. L'île indépendante de la Dominique vient de créer une réserve naturelle, à l'ouest de son littoral, de près de 800 km². Une bonne nouvelle pour les Antilles françaises, qui elles aussi protègent ces mammifères marins. Ils seraient environ 500, la moitié installée dans les eaux translucides de la Dominique. Ils font face à deux menaces : les filets de pêche et les cargos. Cette première mondiale va aussi favoriser la recherche sur ces fascinants mammifères marins. On a découvert récemment, qu'en remontant à la surface faire leurs besoins, ils nourrissent le plancton, qui lui-même pompe le carbone. TF1 | Reportage C. Auberger, J. Robichon, M. Vienot