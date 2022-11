Carantec : un drame évitable ?

Les gendarmes ont retrouvé quatre corps sans vie, dimanche, dans une maison de Carantec (Finistère). Celui de la mère, Florence, 38 ans, était dans la chambre parentale à l'étage ; les deux filles de 8 et 11 ans dans leur lit. Le père de famille, Gaétan, 41 ans, est lui retrouvé pendu au rez-de-chaussée. Ce dernier est le principal suspect, soupçonné d'avoir tué son épouse et leurs enfants, avant de mettre fin à ses jours. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple était en instance de divorce dans un contexte de tension. Dans la commune de Carantec où a eu lieu le drame, les habitants sont abasourdis et s'interrogent. "C'est incompréhensible, c'est horrible", déclare l'un d'eux. "On se pose des questions. Est-ce qu'elle a été écouté ? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de plus ?", ajoute une habitante. Florence s'était rendu, dix jours plus tôt, à la gendarmerie pour signaler son intention de quitter le domicile familial, après avoir été giflée par son mari. Elle assure qu'il ne s'était jamais montré violent auparavant et ne porte pas plainte. Mais une enquête est ouverte. Pour le procureur, il n'y a pas eu de faille dans le traitement de ce dossier. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Ebrel, M. Pirckher