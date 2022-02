Carburant, énergie… Ces communes qui aident leurs habitants

En un an, cette fonctionnaire a vu sa facture d'électricité augmenter. Face à cette hausse, elle s'est inscrite auprès de sa commune qui propose des achats groupés d'énergie. L'objectif est d'acheter à plusieurs pour payer moins cher. Selon l'estimation, elle devrait économiser 60 euros d'électricité et 110 euros de gaz chaque année. C'est la première fois que la commune de Pierre-Bénite envisage de mettre en place un tel dispositif, de quoi soulager Corinne Harel qui vient de perdre son emploi. Sa facture de gaz a doublé en un an. Près de 300 habitants se sont déjà inscrits et c'est grâce à ce nombre que la mairie espère obtenir de meilleurs tarifs. Et de plus en plus de communes viennent au secours de leurs habitants. En Seine-et-Marne, cette ville propose de financer jusqu'à 50% de l'achat d'un boîtier de bioéthanol. Un carburant moins cher à la pompe. Mais pour lequel il faut débourser en moyenne 900 euros pour le boîtier. D'autres communes proposent, quant à elles, des bons essence. Les initiatives sont nombreuses, avec toujours le même objectif : défendre le pouvoir d'achat des ménages. T F1 | Reportage L. Deschateaux, C. Bruere