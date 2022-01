Carburant, gaz, électricité, fuel : une facture toujours plus lourde

Les prix des carburants frôlent les records connus il y a trois mois. Comptez 1,54 euro en moyenne pour le litre de gazole. Les prix à la pompe aujourd'hui surprennent les habitués. Ils sont dans l'inquiétude. Les prix ont même dépassé les niveaux qui ont provoqué la crise des Gilets jaunes en 2018. Les hausses sont-elles généralisées ? Oui, plus 20% en un an pour le gazole. Et le fioul domestique, lui, a bondi de 36%. La livraison, ce jeudi après-midi, a un goût amer pour ce retraité d'Estillac dans le Lot-et-Garonne. Il a dû débourser 200 euros de plus qu'en 2021 pour le même volume. Les prix des produits pétroliers vont-ils redescendre ? Les experts n'y croient pas. "La reprise économique mondiale qu'on observe depuis le début de l'année 2021 a créé une hausse des prix de pétrole. Si l'économie reste aussi florissante, les prix pourraient très bien rester au niveau actuel", explique Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières (UFIP). Faut-il attendre d'autres hausses ? Le prix du gaz a déjà bondi de 54% en un an. Et c'est maintenant l'électricité qui est au cœur des préoccupations des ménages comme l'explique cette consommatrice dans la vidéo en tête de cet article. Elle paie déjà 12 euros par mois de plus qu'en 2021. La prochaine hausse des tarifs de l'électricité est prévue en février. Le gouvernement promet de la limiter à 4%, mais pour cette fois seulement. Ensuite, le prix pourrait s'envoler. La promesse du gouvernement est déjà difficile à tenir. Pour limiter la hausse, l'Etat pourrait demander à EDF de vendre plus d'électricité à prix cassé à tous les fournisseurs. TF1 | Reportage N. Pellerin, F. Couturon, J.P. Féret