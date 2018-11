Carburant : l'inquiétude des entreprises

Les entreprises devraient donc compenser, mais à leur frais, la hausse des taxes décidée par le gouvernement. Aider les salariés à payer leurs carburants est une idée encore plus difficile à admettre pour les chefs d'entreprise, qui subissent déjà la flambée du prix des carburants pour leur propre flotte de véhicules. Toutefois, certains patrons seraient prêts à jouer le jeu, à condition qu'il y ait une contrepartie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.