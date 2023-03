Carburant : la pénurie s'étend

Les voitures passent désormais sans s’arrêter. Cette station-service de Bourgneuf-en-Retz est fermée. Les cuves sont vides et le gérant reçoit sans cesse des appels. Selon Emmanuel Bouyer, le gérant de cette station-service du garage Citroën, il ouvre habituellement à 6 h 30 et déjà, du monde l’appelle pour savoir s'il a du carburant. Il dit aussi que le dernier camion de livraison était vendredi, il y a bientôt 15 jours. Ivan Jicquel, gérant d’une station-service et adhérent Intermarché à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), confie qu'ils ont été obligés de fermer sur les coups de 12 h 30 et 13 h puisque la clientèle sait qu’ils n’ont plus le volume pour assurer la livraison pour tout le monde. Ce gérant sera de nouveau livré demain matin. De nombreuses stations parviennent ainsi à rester ouvertes. Mais certaines prennent le choix de limiter leur vente. Ici, la pompe s’arrête à 30 litres. La pénurie de carburant ne frappe pas tout le pays. L’Ouest et le Sud de la France sont particulièrement affectés ainsi que l’Île-de-France. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon