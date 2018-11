Carburant : pourquoi aimons-nous le diesel ?

Si l'augmentation du prix du gasoil prend une telle importance, c'est parce que sept automobilistes sur dix roulent encore dans un véhicule diesel depuis plus de trente ans. En effet, tous les gouvernements ont assuré la promotion de ces moteurs dans le but de favoriser les constructeurs français. Sauf qu'aujourd'hui, le pays accuse un retard considérable sur le marché des véhicules propres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.