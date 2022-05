Carburant : pourquoi le prix de l’essence augmente, alors que celui du gasoil baisse ?

Dans une station-service près de Paris, le sans-plomb atteint à nouveau presque 2 euros le litre ce lundi 23 mai. Et le client balance entre fatalisme et agacement. "C’est un ras-le-bol. On n’a pas le choix en fait, donc on subit comme tout le temps”, confie une automobiliste. Depuis trois semaines, le prix du sans-plomb n’a cessé d’augmenter. De 1,74 euro, il a atteint 1,93 euro en moyenne, soit une augmentation de plus de 10%. La première raison, c’est la hausse récente du prix du pétrole brut. La seconde raison est saisonnière, et vient de l’autre côté de l’Atlantique. “On est rentré dans la saison pendant laquelle l’Amérique du Nord, notamment, roule beaucoup plus. L’Amérique du Nord roule au sans-plomb et ça fait augmenter la demande de sans-plomb, ça fait monter les prix, y compris en Europe”, explique Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières. Dans le même temps, le gasoil a baissé, repassant sous celui de l'essence. Il est passé de moins 2 centimes à 1,85 euro le litre en moyenne. Une alternative au problème d'approvisionnement avec la Russie a été trouvé, en se tournant notamment vers l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Inde. TF1 | Reportage F. Agnès, J. Lacroix-Nahmias, A. Mersi Bakschich