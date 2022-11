Carburant, rénovation, électricité : ces Français qui cumulent les aides

Les courses, c’est la dépense qu'elle craint le plus ces derniers temps. Marine est assistante de direction dans l’immobilier. Avec l’inflation, ses 1 700 euros net par mois ne lui suffisent plus. Mais bonne nouvelle, elle bénéficie de deux aides de l’État : la prime Macron et la prime inflation. Elle compte bien en profiter dans les rayons en se tournant vers des articles de meilleure qualité. La hausse des prix n’a pas non plus échappé à Axel, 25 ans. Lui est apprenti-ingénieur, il touche 1 200 euros net chaque mois. Et pour estimer ses dépenses depuis un an, il a sorti le tableur excel. Rien que pour les courses, c'est 70 euros de plus chaque mois. Le plus coûteux : l’essence, plus 100 euros. Alors, lui aussi ravi, il vient d’apprendre qu’il est éligible à deux aides : la prime inflation et le chèque énergie. Cela ne compense pas tout mais cela soulage. D’après les économistes que notre équipe a contacté, toutes ces aides ciblées ne permettent pas de compenser entièrement l’inflation. Pour Marine et Axel, les dépenses du quotidien restent un casse-tête. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Géli, E. Pépin