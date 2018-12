Carburant : des restrictions dans plusieurs régions

Dès les premiers jours, les "gilets jaunes" ont tenté et parfois réussi à bloquer les dépôts de carburants. Ce mardi 4 décembre 2018, des barrages érigés à Brest et à Lorient ont été levés, mais plus de 200 stations-service sont en totale rupture de carburants. Face à la situation, les professionnels du carburant recommandent aux automobilistes de ne pas céder à la panique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.