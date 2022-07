Carburant : vers une ristourne en hausse et pour tous

Que vous soyez petit ou gros rouleur, au revenu modeste ou non, si vous êtes automobiliste, la ristourne à la pompe devrait être prolongée et augmentée à la rentrée. La mesure pour tous remplacerait le chèque ciblé pour les travailleurs à revenu modeste, avec bonus pour les gros rouleurs. Cette option, un temps prévu par le gouvernement, est finalement rejetée par l’opposition, au désespoir de Cathy, femme de chambre, qui parcours 100 kilomètres aller-retour par jour. Elle pensait pouvoir bénéficier d’une aide plus importante. Pourtant, elle devra se contenter d’une ristourne à la pompe comme les ménages aisés. Le montant sera de combien ? Ce sera plus de 0,18 euro par litre de carburant comme actuellement, mais le montant exact n’est pas encore fixé. La majorité alerte sur le coup du dispositif sur les finances publiques. Il n’est pas question de dépasser les 0,30 euros de ristourne, disent déjà en coulisse certains députés. TF1 | Reportage C. Colin, E. Vinzent, G. Vincente, F. Delpech