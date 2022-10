Carburants : à quand un retour à la normale ?

Partout, en Île-de-France, c’était ce lundi la même histoire. Ruées sont les rares stations-services ouvertes. Combien de temps va durer la pénurie ? Des réquisitions ont été lancées dans deux dépôts de carburants, comme à Feyzin, près de Lyon. Les camions-citernes roulent à nouveau. Sept salariés ont appris ce matin qu’ils ont été réquisitionnés. Pour les syndicats FO et CGT, c’est la colère. Et pour accélérer les livraisons de carburants, le gouvernement envisage la mise à disposition de camions-citernes de l’armée. Par ailleurs, la situation globale s’améliore légèrement. La semaine dernière, jusqu’à six raffineries sur huit étaient à l’arrêt. Ce lundi, trois seulement sont encore en grève. Dans ces conditions, peut-on espérer un retour à la normale dans la semaine ? C’est difficile à imaginer, car la logistique prendra du temps. Il existe 11 000 stations-services en France, alimentées par 200 dépôts de carburants. Même en cas de levée totale de la grève, il faudrait au moins cinq jours aux camions pour tout ravitailler. TF1 | Reportage G. Garro, C. Blampain, A Silberman