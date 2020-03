Carburants, aliments... Les prix ont-ils augmenté ?

Le cours du pétrole s'est effondré et atteint son plus bas niveau en 17 ans. Conséquence : les prix des carburants à la pompe ont nettement baissé. Du côté des supermarchés depuis le confinement, les prix sont plutôt stables à -0,08% sur tous les rayons confondus. En revanche sur Internet, certains prix s'envolent déjà sur des produits très demandés. Les détails en plateau avec notre journaliste Yani Khezzar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.