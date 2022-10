Carburants : attention aux fausses cartes prépayées

Ces cartes-cadeaux vous promettent 200 litres de carburants gratuits ou encore 500 euros à dépenser dans une station essence. En apparence, le principe est simple pour le remporter, il suffit de participer à un jeu en ligne. Cédric Chauvierre a donc tenté sa chance, il pensait faire une bonne affaire. Heureux hasard, il remporte le bon d'achat. Pour le recevoir, il doit payer 1,95 euro et donner son numéro de carte bancaire. Après plusieurs semaines, pas de carte-cadeau, mais une mauvaise surprise. Bilan : une dizaine d'euros perdus. En période des flambées du prix du carburant, ces arnaques se multiplient. Le procédé est toujours le même, après avoir répondu à un questionnaire, l'utilisateur est informé qu'il a gagné son prix. Mais pour obtenir son gain, il doit donner son numéro de carte bancaire. Récupéré par les escrocs, ils ont alors le champ libre pour se servir. Pour éviter de se faire avoir, quelques précautions sont à prendre. Ces cartes carburants existent bel et bien, mais elles s'achètent uniquement auprès de professionnels et en aucun cas dans le cadre d'un jeu en ligne. TF1 | Reportage L. Merlier, F. Moncelle, G. Parrot