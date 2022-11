Carburants : baisses des ristournes, et après ?

Faire son plein à tout prix avant minuit ! Ce mardi soir, de nombreux automobilistes sont à la recherche des dernières gouttes de carburant à prix réduit. Toute la journée dans une station, il y a une file d’attente en continu. Certains font même quelques réserves dans des bouteilles en plastique, car les prix qui s’y afficheront demain sont de 1,84 euro le litre de sans-plomb 95 et deux euros pour le diesel. Une infirmière a fait le compte, le plein de sa voiture lui coûtera 20 euros de plus, alors sur un mois presque de 40 euros. Dès demain, les ristournes de l’État et de Total baissent et passent à dix centimes chacune. Enfin, au 1er janvier, c'est la fin définitive de ce dispositif. Et ce sera donc une hausse supplémentaire, plus de deux euros le litre de sans-plomb 95 et 2,20 euros le litre de diesel, des prix qui vont aussi dépendre de la variation du cours du pétrole, d’une décision politique. Face à des prix qui pourraient s’envoler, le gouvernement va aider uniquement les gros rouleurs, une aide financière dont on ne connaît pas le montant, qui visera les travailleurs les plus modestes. Elle sera versée directement sur les comptes en banque des bénéficiaires. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Prez, A. Janon