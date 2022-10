Carburants : bientôt la fin de la galère ?

Moins de stations fermées, un choix plus large de carburants et surtout des files d'attente qui diminuent. De plus en plus d'automobilistes le constatent, comme ici en banlieue parisienne, il y a du mieux à la pompe : "20 minutes là... Ça a l'air un peu mieux, ça se détend tout doucement. C'est raisonnable là, dix minutes". Même constat dans une station à Caen, ouverte désormais toute la journée. "La semaine dernière, les rideaux étaient fermés... Ça a l'air d'aller mieux quand même, je pense que ça va se débrider un peu", affirment les automobilistes. En effet, les réquisitions dans les dépôts de carburants portent leurs fruits. Ce mercredi soir à Feyzin, l'activité est redevenue quasi-normale. Environ 200 camions sont sortis du site. Du côté des grévistes, ils sont moins nombreux et il n'y a plus désormais que deux raffineries bloquées. Cet après-midi, Donges a voté la reprise du travail. "Nous voulons éviter un enlisement et un délitement du collectif. Raison pour laquelle, nous assumons la position d'arrêter ce conflit salarial", explique Fabien Privé Saint-Lanne, délégué CGT TotalEnergies à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique). À Gonfreville, en Normandie, en revanche, il est hors de question d'arrêter le mouvement. "Moi, je ne change rien, je continue. On est quand même la raffinerie la plus grande de France, une des plus grandes d'Europe", souligne Ludovic Bénard, opérateur de raffinerie CGT TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime). Pourront-ils encore tenir longtemps, alors que la situation s'améliore à la veille des départs en vacances ? Sur les autoroutes, presque toutes les stations fonctionnent normalement. Par exemple, 90% des stations du réseau Vinci fournissent du carburant. TF1 | Reportage F. Chadeau, A. Lebranchu et C. Blancpain