Carburants : bonne nouvelle sur la route des vacances

Ça semble être un petit éclairci dans le ciel morose de l'inflation. Depuis quelques mois, le prix des carburants a baissé. À la pompe, vous l'avez bien remarqué. Les automobilistes s'en réjouissent. Après une augmentation cet été, à 1,76 euro le litre en moyenne, le sans plomb 95 atteint son niveau le plus bas, depuis un an. Le diesel suit la même trajectoire. La plupart des gens que nous avons croisés aux stations-services retrouvent le sourire. Si vous partez de Bordeaux pour fêter Noël à Lyon, cela ne vous coûtera plus 56,75 euros en carburant, comme c'était le cas cet été, mais seulement 50,21 euros. Pour un trajet Strasbourg/Marseille, en août, vous avez déboursé 86,06 euros d'essence, aujourd'hui, comptez 76,15 euros, soit une économie de presque dix euros. Mais selon Salomée Ruel, professeure de management logistique à Excelia Business School , cette baisse pourrait être de courte durée. En tout cas, le prix de l'essence devrait rester stable au moins jusqu'à début janvier et le retour des vacances TF1 | Reportage O. Lévesque, S. Deperrois, L. Renault