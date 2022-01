Carburants chers : des solutions pour faire des économies

Quand le prix de l'essence s'envole, mieux vaut savoir optimiser au maximum son plein. Réduire sa consommation d'essence commence avant même de prendre le volant. Une voiture avec des pneus bien gonflés et très peu chargée, c'est une voiture qui va consommer beaucoup moins d'essence. Par exemple, une citadine comme celle de millions de Français, roulant au Sans Plomb 98 a une autonomie de 403 kilomètres avec 50 euros d'essence. Pour tenir plus longtemps avec ce même budget, il y a d'abord les conseils qu'on nous apprend dès l'auto-école. Par exemple, passer les vitesses rapidement permet d'avoir une conduite plus économique, plus écologique. Lorsqu'on est à l'arrêt ou au feu rouge, il ne faut pas hésiter à couper son moteur. Et puis même en hiver, mieux vaut se couvrir un peu plus et couper son chauffage. Tous ces petits gestes permettent d'optimiser sa consommation d'essence. Dans notre exemple, nous parvenons à gagner jusqu'à 100 kilomètres d'autonomie. Voilà comment rouler plus pour le même prix. Certains prétendent que faire son plein le matin coûte moins cher. Comme il fait plus froid, l'essence s'évaporait moins. Nous demandons conseil à Sylvain Reisser, le rédacteur en chef secteur automobile du Figaro. Pour cet expert, c'est une pure légende urbaine, surtout en hiver. Une fausse bonne idée, tout comme celle de mélanger les carburants, notamment avec le bioéthanol E85 très peu cher. Même si c'est très tentant, c'est interdit si votre voiture n'a pas un boîtier spécifique et cela peut vous causer de graves problèmes. En revanche, si vous avez l'habitude du Sans Plomb 98, vous pouvez le remplacer sans risque par le Sans Plomb 95 E10 moins cher, à condition que votre voiture aie moins de 20 ans. T F1 | Reportage I. Bornacin, G. Parrot.