Carburants chers : le diesel, c’est fini ?

Le litre de gazole est à plus de deux euros dans cette station-service. Faire un plein de 50 litres coûte désormais plus de 100 euros. Les automobilistes se demandent quand cette hausse va s'arrêter. Beaucoup regrettent d'avoir acheté un véhicule diesel. Le feraient-ils encore aujourd'hui ? Le gazole est hors de prix, à tel point que les véhicules diesels ne se vendent plus. Dans cette concession, elles sont placées bien en évidence pour trouver des acheteurs. Pour l'instant, sans résultat. Ce concessionnaire envisage de faire une remise de 1 000 euros pour que le véhicule parte enfin. Le diesel cher va-t-il encore durer ? Selon cet expert, il faut s'attendre à aucune amélioration dans les prochaines semaines. Beaucoup de Français souhaiteraient changer de véhicules, mais ils n'en ont pas les moyens. Aujourd'hui, même si les ventes de voitures électriques décollent, près de six voitures sur dix roulent encore au diesel. T F1 | Reportage P. Ninine, O. Stammbach