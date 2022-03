Carburants chers : ruée sur les convertisseurs d'essence

Un petit boîtier pour un plein deux fois moins cher. Avec ce système, vous paierez 0,80 euro/litre alors que le gazole et le sans plomb frôlent la barre des deux euros. Depuis plusieurs semaines, Sébastien Guichard, garagiste à Talant, convertit de plus en plus de moteurs vers le bioéthanol. À moins d'un euro le litre contre deux pour l'essence, cette énergie séduit de nombreux automobilistes. Le coût de la transformation est environ 1 000 euros. "C'est rentable", confirme ce conducteur au micro du 20H de TF1. Il paie désormais son plein à 35 euros. Pour faire des économies, un client a dû patienter avant d'obtenir un rendez-vous. "On avait un ou deux appels par jour. Aujourd'hui, on en a au moins une vingtaine. C'est énorme", fait savoir Élodie Guichard, secrétaire du "Garage Guichard". Pour les garagistes, il est difficile de suivre le rythme. Les fournisseurs sont en rupture de stock. Il y a aujourd'hui énormément de demandes. Donc, les délais d'attente augmentent. En France, une station-service sur dix distribue du bioéthanol. S'ils ne trouvent pas ce carburant sur leurs routes, les automobilistes qui ont équipé leurs voitures de ce boîtier de conversion peuvent aussi faire le plein avec le sans plomb. TF1 | Reportage É. Payro, G. Martin