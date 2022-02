Carburants : comment faire baisser les prix ?

La majorité des personnes que nous avons interviewées suggèrent de baisser les taxes pour faire baisser les prix des carburants. Ces dernières représentent plus de 60% du prix au litre. Alors, vont-elles baisser ? Pour le moment, non. 10 centimes de taxes en moins au litre représentent 5 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Le gouvernement a privilégié les aides directes aux Français comme le chèque inflation, ou encore l'augmentation de l'indemnité kilométrique. Et pour les professionnels, quelles sont les solutions ? Eux aussi souhaiteraient des mesures d'urgence. Certes, les transporteurs routiers bénéficient déjà d'une remise de 15 centimes par litre, mais cela ne suffit plus pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. "Les entreprises ont des surcoûts, qui selon les tailles d'entreprise, varient. Ils peuvent aller de 7 000 euros à 50 000 euros par mois. Est-ce que le gouvernement peut faire un geste sur la fiscalité ? Pourquoi pas, mais bien sûr de manière temporaire", a expliqué Florence Berthelot, déléguée générale de la fédération nationale des transporteurs routiers. TF1 | Reportage P. Corrieu, D. Salmon