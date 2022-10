Carburants : comment le gouvernement gère la crise

Pour son premier voyage à l'étranger, Elisabeth Borne voulait avant tout resserrer les liens avec Alger. À bord de son avion, une délégation hors norme, 15 ministres qui doivent évoquer tous les sujets. Même si l'énergie ne figure pas à l'ordre du jour, elle reste un enjeu majeur, comme le gaz par exemple. À peine arrivée, l'actualité française la rattrape. La pénurie de carburant qu'il faut surveiller de prés depuis l'autre rive de la Méditerranée. "Je suis en lien permanent avec mon équipe pour demander aux directions et aux représentants des salariés dans les deux entreprises de dialoguer, de trouver des réponses sur les négociations salariales, puisque de ça dont il s'agit et arrêter de pénaliser les Français", dit Elisabeth Borne. Pour veiller à ce qu'elle dispose toutes les informations nécessaires, surtout en temps de crise, Thibéry, son aide de camp est la pièce maîtresse de ses déplacements. Il la suit comme son ombre. "On a son dossier et puis on a le nôtre en doublant pour être sûr que toutes les pièces sont bien-là. Il y a un vrai rôle d'anticipation pour faire en sorte qu'une fois qu'elle arrive, elle nous voit et qu'en nous suivant, elle ira au bon endroit", indique-t-il. La cheffe du gouvernement enchaîne marathon de réunion et de rencontre. Le rythme est soutenu. Très vite, retour aux sujets nationaux, il faut à nouveau déminer devant la presse et hausser le ton face aux blocages qui sévissent. Lundi soir, dès son retour à Matignon, la cheffe du gouvernement reçoit les ministres concernés pour une réunion de crise. TF1 | Reportage S. Bougriou, Q. Danjou