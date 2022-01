Carburants : comment payer moins cher ?

Comme la plupart des automobilistes, Caroline Lévy fait le plein très régulièrement. Mais pour elle en revanche, il n'y a pas de mauvaise surprise à la station-service. "Je fais un plein et ça coûte 25 à 27 euros", indique la jeune femme qui roule à 100% au bioéthanol depuis un an. Chaque mois, elle fait des économies sur son budget carburant, entre "100 et 130 euros". Pour transformer son véhicule essence en véhicule bioéthanol, Caroline a d'abord investi, un petit boîtier installé par un professionnel pour adapter son moteur. "Aujourd'hui, on peut équiper 98% des véhicules essence. Le boîtier autorise les injecteurs à injecter plus pour que l'éthanol soit compatible avec le véhicule", précise le gérant de "Ty Motors" à Marseille. Entre 500 et 1 400 euros le boîtier, l'entrepreneur marseillais en vend de plus en plus, et même à des professionnels. Ces derniers mois, la concession "L'art De L'auto de voitures" a équipé une trentaine de voiture. "On a beaucoup de demandes. Les gens ont peur du gasoil, ils ne savent l'avenir de ce carburant. Donc ils se reconvertissent avec ce boîtier-là", explique Frédéric Caruso. TF1 | Reportage L. Huré, H. P. Amar