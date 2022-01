Carburants, courses… Ma vie toujours plus chère

Ça ne vous a pas échappé en faisant le plein. Les carburants battent de nouveaux records historiques jusqu'à six centimes de plus pour le sans plomb 95. En cause, la forte demande à l'échelle mondiale. Mais jusqu'à quand va durer cette flambée des prix ? "Si j'avais un pari à prendre, je parierais plutôt sur une baisse des prix à la pompe. Le pétrole, il est vraiment très sensible à l'activité économique. Donc, si l'activité économique ralenti, ce qu'on peut penser au cours de l'année 2022, normalement le prix du baril va diminuer un peu", estime notre spécialiste économie, François Lenglet. Le panier de course pèse également de plus en plus lourd dans votre budget. En comparant les prix d'un produit de base comme les coquillettes chez ces trois marques distributeurs, jusqu'à 67% de plus. Du jamais vu pour Olivier Dauvers, expert de la grande distribution Le web Grande Conso. Les pâtes, mais aussi les œufs, avec une hausse de plus de 30 % du coût de l'alimentation des volailles. La boîte de six œufs pourrait gagner 12 centimes. L'abonnement téléphonique était jusque-là épargné par la flambée des prix. Il est même beaucoup plus bas que chez nos voisins, 13 euros en moyenne contre 25 euros en Espagne et 47 euros en Allemagne. Mais là aussi, les tarifs devraient augmenter cette année. "Jamais les opérateurs télécoms n'ont autant investi. Plus de 11 milliards d'euros par an pour fournir aux Français de la 4G partout, de la 5G et de la fibre optique. Et depuis 10 ans, les forfaits télécoms ont été divisés en deux. Il est temps que les forfaits reflètent la réalité du service et des investissements ", explique Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms (FFT). La mutuelle coûtera encore plus cher en 2022, plus 3,4 %. En cause, le meilleur remboursement des lunettes ou des appareils auditifs. Et ce n'est malheureusement pas près de s'arrêter avec le vieillissement de la population, les frais médicaux seront de plus en plus coûteux. TF1 | Reportage J. Roux, L. Poupon, D. Pirès