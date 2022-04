Carburants : de nouvelles mesures pour faire baisser les prix ?

L'accalmie à la pompe n'aura duré que trois semaines. Centime après centime, le prix du plein augmente à nouveau. Le litre de gazole s'élève en moyenne à 1,88 euro. Soit une hausse de 6,4 centimes en une semaine. Le sans-plomb 95, lui, coûte 1,74 euro. Soit une hausse de 1,3 centime. C'est la conséquence directe de l'augmentation du prix du baril. Il a atteint 112 dollars il y a une semaine avant une baisse qui pourrait ne pas durer. "Ce qui fait baisser le prix, c'est le fait que le confinement partiel en Chine, notamment à Shangaï, fait baisser la demande en produits pétrolier. Et ça pèse sur le marché international", explique Olivier Gantois, président de l'union française des industries pétrolières. Face à ces prix volatils, que va devenir la remise carburant de 18 centimes ? La mesure doit prendre fin le 31 juillet. Les automobilistes s'interrogent : "Je pense qu'il va falloir prendre de nouveau des mesures". Le gouvernement pourrait prolonger cette ristourne ou créer d'autres dispositifs plus ciblés. Parmi les pistes à l'étude, un crédit d'impôt pour les gros rouleurs ou un chèque pour les ménages les plus modestes. "L'idée est de cibler sur ceux qui en ont le plus besoin pour alléger la dépense publique et pour aider véritablement ceux qui ont besoin d'être soutenus", précise Stéphanie Villers, économiste. Le ministère de l'Économie planche sur le dispositif. Il devrait être voté au début de l'été. TF1 | Reportage L. Merlier, T. Fribourg, F. Maillard, D. Pires, T. Bové, N. Laverdure, P. Limpens