Carburants : des prix au plus bas depuis 15 mois

La file d'attente s'étire sur plusieurs dizaines de mètres cet après-midi à Compiègne, dans l'Oise, pour atteindre une station d'essence. À 1,40 euro le litre de SP 95, 1,57 euro pour le gazole, depuis quelques jours à la pompe, les automobilistes ont enfin retrouvé le sourire. Et il n'y a pas que dans cette enseigne, qui ajoute 20 centimes de remise aux 30 centimes du gouvernement, que les prix ont baissé. À 4 km de là, une grande surface E. Leclerc est de nouveau très fréquentée. Elle affiche des prix compétitifs, seulement 1,48 euro le litre de SP 95 et 1,63 euro pour le gazole. "Dès qu'on voit que ça baisse, on en profite pour aller à la pompe", déclare une automobiliste. "Ça vaut le coup, mais il faut le faire descendre encore un petit peu", estime un autre. Pour trouver du carburant à un prix aussi bas, partout en France, il faut remonter à juin 2021. Une baisse qui s'observe aussi, assez rare pour être soulignée, sur les aires d'autoroute. À Vémars, dans le Val-d'Oise, le diesel est même moins cher qu'au supermarché précédent, 1,60 euro le litre. Avec des demandes de pétrole en baisse sur le marché mondial et la ristourne gouvernementale, les prix constatés à la pompe devraient être stables, selon les spécialistes, au moins jusqu'à la fin de l'année. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, J. Clouzeau