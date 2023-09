Carburants : des records battus en fin d'année ?

À chaque fois que Carine remplit le réservoir de sa voiture, elle ressent la même inquiétude de l'augmentation de prix. Depuis le mois de juillet 2023, les prix des carburants ne cessent de grimper. En ce moment, ils frôlent les deux euros le litre. Jusqu'où ira cette hausse ? Combien notre plein nous coûtera-t-il demain ? Au risque de vous décevoir, très certainement plus cher, à cause d'une baisse de la production mondiale du pétrole. Deux des trois principaux pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite et la Russie, ont décidé de réduire leurs livraisons. Le premier livre un million de barils en moins par jour et le deuxième trois cent mille barils en moins. C'est presque la consommation quotidienne en pétrole dans l'Hexagone qui disparaît. Le problème c'est que ce qui est rare est cher. D'autant plus que la demande en fioul, donc en pétrole, risque d'augmenter dans les semaines à venir. Tout est là pour que les prix des carburants atteignent des sommets. Ce serait un record dans le pays, mais ce n'est qu'une projection. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Erhel, C. Arrigoni