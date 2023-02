Carburants : des solutions pour baisser la facture

Laetitia est une aide à domicile et roule près de 850 km chaque semaine. D'ici quelques jours, elle touchera 100 euros d'indemnité carburant : "Ça va m'aider à mettre de l'essence parce que je fais un plein toutes les semaines". Comme elle, 10 millions de Français peuvent en bénéficier, mais moins de la moitié ont fait les démarches. L'indemnité carburant, c'est 100 euros versés par personne gagnant maximum 1 314 euros net par mois. Pour une famille avec deux véhicules, la prime est doublée si les revenus ne dépassent pas les 3 941 euros net. Les Français éligibles à cette indemnité ont jusqu'à la fin du mois pour en faire la demande sur le site des impôts. La prime covoiturage est une autre aide de l'État pour les automobilistes. Les conducteurs qui viennent de s'inscrire sur les plateformes ont droit à 100 euros. Élodie s'est lancée en début d'année pour amortir ses 60 km d'autoroute quotidienne. En plus de cette prime, elle touche deux euros par trajet. Depuis janvier, 20 000 conducteurs ont franchi le cap du covoiturage. Ça fait deux fois plus par rapport à l'année dernière. Ils bénéficieront tous de cette nouvelle prime. TF1 | Reportage E. Payro, C. Hanesse, L. Boudjeroudi