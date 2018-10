Carburants : le diesel plus cher que l'essence !

L'essence et le gazole au-dessus de 1,50 euro le litre, c'est désormais la règle sur quasiment l'ensemble du territoire. En effet, les députés ont donné un nouveau coup de pouce sur les taxes sur les carburants. Ainsi, leurs prix au litre devraient approcher le 1,60 euro dès janvier 2019. Cela risque de peser sur le budget des ménages. Plusieurs pétitions contre ces hausses ont d'ailleurs vu le jour sur internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.