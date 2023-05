Carburants : dix centimes de trop ?

Remplir son réservoir coûte désormais très cher car le prix du sans plomb est de 1,87 euro, et celui du gazole 1,72 euro. À la pompe, les automobilistes cherchent des explications. Une association de consommateurs avance une hypothèse. Les distributeurs appliquent une marge brute trop importante sur chaque litre de carburant, environ 25 centimes par litre depuis janvier entre la sortie de la raffinerie et de la pompe au lieu de 15 centimes les années précédentes. C'est un niveau historique. "Le carburant a été un produit d'appel pour les grandes surfaces. Aujourd'hui, ils sont extrêmement discrets sur le sujet. Et là aussi, nous avons une reconstitution de marge non négligeable", explique François Carlier, délégué général de l'association "Consommation Logement Cadre de Vie" (CLCV) dans le JT de 20H de TF1. Pour l'industrie pétrolière, l'explication est toute autre. Toutes leurs charges ont augmenté : taxe, matières premières agricoles pour les biocarburants. Elle affirme aussi que les grèves d'octobre et de mars dernier ont désorganisé la filière. Alors, si les prix augmentent, ils disent ne pas en tirer profit. Mais pourquoi les marges restent-elles si élevées ? La grande distribution et les pétroliers se renvoient la responsabilité des prix. Pour y voir plus clair, le gouvernement a demandé à la répression des fraudes de mener une enquête et demande à tous les acteurs de baisser leurs tarifs. TF1 | Reportage L. Romanens, S. Humblot, N. Robertson