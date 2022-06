Carburants : faut-il craindre des pénuries cet été ?

Allons-nous vers une pénurie de carburant pendant les grandes vacances ? C'est ce qu'a annoncé Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Durant l'été, la consommation en gasoil et en essence augmente. Or actuellement, le marché du pétrole est déstabilisé par la crise en Ukraine et beaucoup de raffineries ont fermé dans le monde. Toutefois, nous pourrons partir en vacances cet été. "Nous pensons qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant à la pompe, ni d'essence ni de gasoil. Chaque jour, on peut décider d'acheter de nouvelles quantités à l'importation, si jamais la demande est vraiment supérieure à la production des raffineries", explique Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières. Le stock stratégique pourrait aussi empêcher la pénurie. Il s'agit de réserves de carburant dans lesquelles nous pouvons piocher et qui nous permettrait de tenir 3 mois en cas de besoin. Une autre question qui se pose, quel impact sur le prix à la pompe ? Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F. Moncelle