Carburants : faut-il s'inquiéter ?

C'est une nouvelle journée de galère à la pompe. Se dirige-t-on vers une pénurie ? Sur un site de TotalEnergies, chaque station est symbolisée par un point noir. Quand nous recherchons du sans-plomb 95, près de Montpellier, les stations à sec disparaissent. Dans les Hauts-de-France, 30 % des pompes sont en difficulté sur au moins un carburant. Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont interdit le remplissage de bidons. Pour le gouvernement, la situation est à relativiser en fonction des régions. Selon lui, à l'échelle du pays, seuls 13 % des stations sont touchées. Comment en est-on arrivé là ? TotalEnergies estime que sa ristourne de 20 centimes sur les carburants a attiré 30 % de consommateurs supplémentaires dans ses stations. Mais la principale explication se situe au niveau des raffineries. Sur les six de France Métropolitaine, quatre sont en grève, dont la plus importante en Normandie depuis plus d'une semaine, une autre dans les Bouches-du-Rhône depuis plus de deux semaines. Selon la CGT, deux tiers des capacités de production française de carburant seraient touchées. Va-t-on devoir puiser dans les stocks stratégiques ? En cas de crise, l'Hexagone dispose de l'équivalent de 90 jours de réserve. Le gouvernement admet avoir utilisé une partie ces derniers jours. Mais il refuse de communiquer la quantité exacte. TF1 | Reportage A. Tassin, M. Desmoulins, X. Boucher