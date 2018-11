Carburants : le gouvernement face aux "gilets jaunes"

Les "gilets jaunes" appellent à manifester et à bloquer des axes routiers samedi 17 novembre. Ils veulent protester contre la hausse des prix des carburants, alors que ces derniers viennent de baisser de 3 centimes pour le diesel et de 5 centimes pour l'essence. La singularité de ce mouvement, c'est qu'il est soutenu, avec plus ou moins de sincérité, par presque la totalité des partis politiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.