Carburants : les gros rouleurs ont-ils changé leurs habitudes ?

Le prix des carburants est l'une des raisons de la mobilisation des "gilets jaunes". Il y a deux mois, le litre du gazole était de 1,48 euro. Après plusieurs semaines de manifestations, le président de la République a décidé de renoncer à l'augmentation de la taxe carbone. Résultats, les prix ont chuté : 1,37 euro en janvier et 1,42 euro aujourd'hui. Quels ont été les effets de cette mesure ? La baisse des prix a-t-elle apaisé les gros rouleurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.