Carburants : jusqu'où les prix vont-ils grimper ?

Les prix des carburants battent des records pour la 10è semaine consécutive. Un cap symbolique a été franchi ce lundi dans les stations-service du pays. Dans l'une d'entre elles, le litre d'essence était affiché à 2 euros. Le gazole coûtait 1,88 euros le litre en moyenne. C'est un centime de plus que le sans-plomb 95. Voir le diesel plus cher que l'essence, c'est très rare. Et la tendance n'est pas près de s'arrêter car la Russie représente 1/4 des importations françaises de gazole. Leclerc, deuxième distributeur de carburant en France, annonce des hausses de 8 à 10 centimes cette semaine. D'après Michel-Edouard Leclerc, président du Comité stratégique des centres E. Leclerc, il est possible d'essayer de prendre de nouveaux fournisseurs. "Même si on trouve du carburant moins cher, il faut du temps pour l'acheminer. Trois à quatre semaines seront nécessaires ", a-t-il ajouté. Par conséquent, les prix vont encore flamber dans les prochaines semaines. Il est impossible d'estimer la hausse du prix des carburants. Selon Olivier Gantois, président de l'Union Française des Industries Pétrolières (UFIP), tout dépendra d'un éventuel embargo du pétrole russe. Le gouvernement devrait annoncer dans les prochains jours des aides ciblées pour les Français les plus touchés par cette flambée des prix. T F1 | Reportage J. Roux, L. Kebdani, O. Stammbach