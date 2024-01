Carburants : la baisse des prix va-t-elle durer ?

Fait rare pour être souligné, au moment de faire le plein, les automobilistes ont plutôt le sourire. Ils sont ravis de voir le prix des carburants baisser. Dans beaucoup de stations, le litre de gazole coûte moins d'1,70 euros, celui du Sans Plomb 95, moins d'1,75 euros, du jamais-vu depuis juillet 2023. La tendance à la baisse dure depuis maintenant quatre mois. Les prix du litre de diesel et de Sans Plomb 95 ne font que baisser. Moins seize centimes pour le litre de Diesel, moins quatorze pour celui du Sans Plomb, soit une économie moyenne de dix à quinze euros sur un plein. Comment expliquer ces prix bas ? Il y a d'abord, un ralentissement de l'économie mondiale. La demande en carburant baisse, pour écouler les stocks, il faut réduire aussi le prix. Y a-t-il aussi un effet d'opérations de vente à prix coûtant, lancé cet automne ? Pas si sûr. Pour l'instant, aucun distributeur n'a prévu de prolonger ces opérations en 2024. Même en cas de hausse, elle devrait être limitée en ce début de l'année. Bonne nouvelle alors qu'approche le trajet du retour des vacances TF1 | Reportage C. Diwo, C. de Kervénoaël, S. Hernandez