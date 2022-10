Carburants : la galère continue dans le Puy-de-Dôme

Partout ou presque dans Clermont-Ferrand, le même panneau décourageant : rupture de carburant. Dans les rares files d’attentes, les automobilistes prennent leur mal en patience, mais la colère n’est pas loin. "Y en a vraiment raz-le-bol. Moi, je viens de la Rochelle, chez mon fils, il y en a partout là-bas", affirme une automobiliste Jusqu’en début d'après-midi, sur quinze stations visitées, aucune ne disposait de Sans Plomb 95 ou 98. Certains sont au bord de la panne sèche. Un calvaire pour ceux qui ont absolument besoin de leur voiture. "Clairement, c'est très dur. Et là, je ne finissait pas la semaine. C'est pour cela que je suis content de trouver du Sans Plomb", se réjouit un automobiliste. Une pénurie plus grande encore en zone rurale. Il faut souvent parcourir 15 à 20 kilomètres pour ne trouver que du gasoil. Certains automobilistes refusent de patienter une matinée pour trouver un plein. Alors, ils ont une solution : payer 1,40 euro le péage pour parcourir 40 kilomètres et trouver enfin de l'essence. Dans le Puy-de-Dôme, les gérants de stations n’ont, pour l’instant, aucune visibilité sur les prochaines livraisons. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes